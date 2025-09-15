Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Нацбанка Головченко сказал, в чем белорусы пошли по западной модели

Глава Нацбанка Роман Головченко рассказал, в чем белорусы пошли по западной модели.

Источник: Комсомольская правда

Экс-премьер, а в настоящее время глава Национального банка Беларуси Роман Головченко рассказал, в чем белорусы пошли по западной модели. Роман Головченко в эфире «Первого информационного» отметил: по итогам июля 2025 года задолженность белорусов-физлиц превысила 28 миллиардов BYN. Годовой прирост — 20%, при этом более 60% кредитов выданы на приобретение недвижимости.

Роман Головченко констатировал, что такая динамика указывает на уверенность белорусов в будущем, а также говорит о соответствующем уровне доходов граждан, который позволяет нести эту кредитную нагрузку.

— Уровень доходов позволяет брать кредит, потому что банк его не выдаст, если не увидит стабильных источников дохода, — отметил Головченко.

По словам главы Нацбанка, в ситуации с финансами белорусов можно проследить некоторый в сторону западной модели кредитования.

Ранее мы писали о другом заявлении Романа Головченко: по итогам 2025 года инфляция в Беларуси может быть несколько выше, чем планировалось (тут про это).