Глава Нацбанка Головченко сказал, в чем белорусы пошли по западной модели

Экс-премьер, а в настоящее время глава Национального банка Беларуси Роман Головченко рассказал, в чем белорусы пошли по западной модели. Роман Головченко в эфире «Первого информационного» отметил: по итогам июля 2025 года задолженность белорусов-физлиц превысила 28 миллиардов BYN. Годовой прирост — 20%, при этом более 60% кредитов выданы на приобретение недвижимости.