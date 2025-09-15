Глава Нацбанка Головченко сказал, в чем белорусы пошли по западной модели

Экс-премьер, а в настоящее время глава Национального банка Беларуси Роман Головченко рассказал, в чем белорусы пошли по западной модели. Роман Головченко в эфире «Первого информационного» отметил: по итогам июля 2025 года задолженность белорусов-физлиц превысила 28 миллиардов BYN. Годовой прирост — 20%, при этом более 60% кредитов выданы на приобретение недвижимости.
Роман Головченко констатировал, что такая динамика указывает на уверенность белорусов в будущем, а также говорит о соответствующем уровне доходов граждан, который позволяет нести эту кредитную нагрузку.
— Уровень доходов позволяет брать кредит, потому что банк его не выдаст, если не увидит стабильных источников дохода, — отметил Головченко.
По словам главы Нацбанка, в ситуации с финансами белорусов можно проследить некоторый в сторону западной модели кредитования.
