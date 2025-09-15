Модный показ в IT-парке и битва роботов: каким будет Kazan Digital Week

Ярким событием Kazan Digital Week станет открытый турнир Татарстана по битве мини-роботов, в котором могут участвовать команды по три человека от 10 лет. Всего — 22 команды из Татарстана, а еще 16 — из других российских регионов. Есть обязательное условие по роботам — вес не более полутора килограммов.