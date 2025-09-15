Модный показ в IT-парке и битва роботов: каким будет Kazan Digital Week

На брифинге в Кабмине Татарстана сверили часы перед Kazan Digital Week 2025, который обещает стать рекордным по числу стран-участниц. О том, что приготовили организаторы, пишет ИА «Татар-информ».
Форум соберет участников из 74 стран.
Международный форум Kazan Digital Week 2025 (KDW) пройдет с 17 по 19 сентября и обещает стать крупнейшим за все годы проведения. Напомним, что впервые событие прошло в 2020 году.
По словам министра цифрового развития Татарстана Айрата Хайруллина, на площадках форума выступят более 1,2 тыс. спикеров и пройдут свыше 160 сессий.
«Масштаб форума с каждым годом растет. У нас ожидается рекордное количество стран. Представители уже 74 государств зарегистрировались. Мы ожидаем 10 делегаций высокого уровня. Помимо регионов России, к нам присоединятся коллеги из Индии, ОАЭ, Кувейта, Пакистана, Китая, Ирака, Казахстана, Белоруссии, Молдовы и многие другие», — сообщил он.
В 2025 году в России стартовала национальная программа «Экономика данных», которая сменила проект «Цифровая экономика РФ», закончившийся в 2024 году. Результаты обсудят на KDW представители разных регионов России, которые отвечают за цифровизацию.
Тема искусственного интеллекта захватит KDW.
Ключевой темой форума станет искусственный интеллект (ИИ), который будет представлен в 10 тематиках деловой программы. По запросу участников на Kazan Digital Week проведут мастер-класс по демонстрации возможностей и опыта внедрения ИИ в госсектор.
Отдельным событием форума станет криптофорум.
«Будоражащая и интересная тема. Это большая индустрия в области “железа” и алгоритмов. У нас будет большая деловая программа, связанная с цифровыми активами, для синхронизации диалога бизнеса и государства. Обсудим блокчейны, майнинг, цифровой рубль, организуем тематическую выставку с компаниями из разных стран», — сказал Айрат Хайруллин.
Татарстан представит бизнес-акселератор для соло-предпринимателей.
Среди инициатив Татарстана — запуск образовательного акселератора для предпринимателей, которые работают в одиночку. В разработке тоже использовали технологии ИИ.
«На Kazan Digital Week 2025 мы представим и запустим новый образовательный акселератор по подготовке и обучению соло IT-предпринимателей. Это стартап на базе искусственного интеллекта для компаний, где работает один человек», — анонсировал министр.
Он пояснил, что акселератор поможет предпринимателям осознать, что в компании может быть только один человек, а все остальные функции цифрового бизнеса могут выполнять ИИ-агенты.
«Мы видим в этом тренд на ближайшие десятилетия», — подчеркнул он.
Турнир мини-роботов с призовым фондом в 1 млн рублей.
Ярким событием Kazan Digital Week станет открытый турнир Татарстана по битве мини-роботов, в котором могут участвовать команды по три человека от 10 лет. Всего — 22 команды из Татарстана, а еще 16 — из других российских регионов. Есть обязательное условие по роботам — вес не более полутора килограммов.
Министр считает, что битва роботов станет зрелищным событием форума и поможет популяризовать инженерные специальности среди подростков и молодых людей.
На выставке будут разработки 290 компаний-участниц.
Экспозиция Kazan Digital Week займет два павильона «Казань Экспо». На ней будут представлены цифровые технологии, программное обеспечение, высокотехнологичная продукция. Всего — порядка 290 участников.
«Участие в выставке — это возможность познакомиться с трендами в отрасли, найти партнеров и заказчиков», — отметил директор Ассоциации содействия цифровому развитию РТ Артем Сафин.
Наибольшее число решений связано с автоматизацией производственных процессов, интеллектуальным поиском, видеоаналитикой, безопасностью и интеграцией ИИ в бизнес.
В «Казань Экспо» будут выставляться компании из 23 регионов России и других стран. Субъекты — лидеры по представительству — Московская область, Татарстан и Санкт-Петербург.
Научный сборник и Tatcoin.
Будет издан научный сборник форума. Большинство авторов — из татарстанских научных заведений, Порядка 10% — из российских вузов, а 4% — это иностранные эксперты из Белоруссии, Китая, Казахстана, Киргизии, Малайзии, Египта и Ирана.
«Мы всегда говорим, что при проведении различных форумов в основе должна быть наука. Для Kazan Digital Week мы составили научный сборник, куда вошла 371 статья. Это серьезная цифра», — сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.
Он подчеркнул важность интеграции науки, бизнеса и государства, а также поддержки молодых ученых.
Среди проектов Академии наук РТ будет представлен Tatcoin — токен Татарстана для привлечения исламских инвестиций.
«Этот проект был представлен в ОАЭ и на международном форуме “Россия — Исламский мир”. Уверен, у Tatcoin большая перспектива в направлении выстраивания отношений между нашей страной и Исламским миром», — отметил Минниханов.
IT-парк станет локацией для модного показа.
Культурная часть на форуме будет широко представлена. Участники пленарного заседания увидят театрализованный пролог, посвященный трансформации традиций через современные интерпретации и сохранение культурного кода народа.
«Будут проведены мастер-классы для широкой аудитории, посвященные синтезу классических гримерных техник и диджитал-технологий, нейросетевому эскизированию в современной индустрии грима и трендам кино и игровой индустрии в создании образов на современной сцене», — анонсировала ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.
Модный показ Kazan Digital Fashion Week пройдет 18 сентября в IT-парке имени Башира Рамеева. На одном подиуме будут представлены коллекции модельеров и молодых дизайнеров из России и других стран.
Изюминкой шоу станет видеошоу с использованием современных технологий, AR- и VR-технологий. По ее словам Ахмадиевой, коллекции будут представлены в реальном и виртуальном формате, демонстрируя синтез культурного наследия стран СНГ и современных технологий.