Мэрия Перми закрыла проход к торговому центру фотовыставкой

Мэрия Перми закрыла главный проход к торговому центру на улице Ленина, 66а, разместив там фотовыставку об истории города. Ранее вход уже перекрывали кадками с растениями.
Городские власти добиваются в суде сноса этого здания, так как, по их мнению, оно было реконструировано без разрешения и является самовольной постройкой. В суде уже рассматривается иск о сносе, а недавно был подан ещё один — о прекращении нецелевого использования земли.
В торговом центре работают цветочный салон, кафе и магазин. Зданием управляет компания Сергея Турышева «Траст-Центр».