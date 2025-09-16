Ричмонд
Мэрия Перми закрыла проход к торговому центру фотовыставкой

Городские власти добиваются сноса этого здания в суде.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Перми закрыла главный проход к торговому центру на улице Ленина, 66а, разместив там фотовыставку об истории города. Ранее вход уже перекрывали кадками с растениями.

Городские власти добиваются в суде сноса этого здания, так как, по их мнению, оно было реконструировано без разрешения и является самовольной постройкой. В суде уже рассматривается иск о сносе, а недавно был подан ещё один — о прекращении нецелевого использования земли.

В торговом центре работают цветочный салон, кафе и магазин. Зданием управляет компания Сергея Турышева «Траст-Центр».