Путин дал ЦБ новое поручение после снижения инфляции и ставки

Усилия по снижению инфляции дают результат, но рост ВВП пока составляет 1,1%, заявил президент России Владимир Путин.
Президент Владимир Путин показал Центробанку и правительству, что экономика слишком «охладилась», ее нужно «подогреть». На совещании по экономическим вопросам в Кремле 15 сентября он заявил, что усилия по снижению инфляции дают результат, но за семь месяцев 2025 года ВВП вырос на 1,1%. Президент недоволен этим результатом, за закрытыми дверями он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину, главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и другим ответственным объединить усилия и обеспечить больший рост экономики, объяснили эксперты URA.RU.
Бюджет на следующую трехлетку призван решать не только текущие, но и перспективные задачи, подчеркнул президент в начале совещания. Он перечислил три основные направления — исполнение соцобязательств, финансирование нацпроектов, обеспечение безопасности страны. По его словам, Россия должна опережать динамику глобальной экономики — за счет внедрения передовых технологий, новых и перспективных направлений, раскрытия потенциала отраслей. Путин напомнил, что перед экономическим блоком стояла задача — «пройти по острому лезвию»: не подорвать макроэкономическую политику и «не заморозить» экономику.
Участники совещания отвечали на острый вопрос Путина о ВВП уже за закрытыми дверямиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
«Что мы видим сейчас? По данным Минэкономразвития, в июле ВВП прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1% (В 2024 году рост ВВП составил 4,3%. — Прим. ред.). Вопрос: этого достаточно? Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы? Естественно, при обеспечении макроэкономической, инфляционной стабильности, с учетом взвешенной политики ЦБ», — задал Путин вопрос собравшимся, но в открытой части на него никто не ответил.
Инфляция в России замедляется сильнее прогнозов, отметил ПутинФото: Размик Закарян © URA.RU.
По инфляции наблюдается «яркая тенденция», усилия по ее снижению дают результат, продолжил Путин. Он также привел статистику: в июле рост цен составил 8,8%, а в августе — 8,1%. Напомним, в 2024 году она была 9,5%.
В зоне особого внимания также должна быть борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов, отметил президент. После этого Путин передал слово министру финансов Антону Силуанову. Далее совещание проходило в закрытом режиме. В нем приняли участие Мишустин, Набиуллина, другие члены экономического блока.
Путин дал понять, что российская экономика должна расти активнееФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Путин дал понять, что бюджетно-налоговую и кредитно-денежную политику нужно перенастраивать на стимулирование роста экономики, а не дальнейшее «охлаждение», считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «Рост ВВП на 1,1% не устраивает президента. Важно не слишком затормаживать темпы экономического роста, сейчас поставили задачу их восстановить», — пояснил экономист.
ЦБ постепенно снижает ключевую ставкуФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Одновременно с этим нужно и дальше «зажимать инфляцию», с чем ЦБ и другие органы, как показал Путин, справляются весьма успешно, продолжил Чирков. В целом российская экономика, даже при росте чуть более процента, при все еще высокой ключевой ставке, развивается, причем быстрее многих европейских стран, где рост ВВП ниже, обратил внимание собеседник URA.RU. ЦБ 12 сентября снизил ставку в третий раз подряд — до 17%.
Путин обращает внимание на ситуацию в экономике, потому что ситуация требует очень грамотного управления, поделился мнением заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Слова президента об «остром лезвии» — это еще и о правильном распределении денег между нынешними задачами и целями на перспективу, между «социалкой» и другими задачами государства, добавил эксперт.
«Сложность заключается в том, что нужно соблюсти баланс — сделать так, чтобы не лопнуло, но при этом получился красивый результат. Сегодняшнее совещание — это признание факта необходимости улучшения планирования, бюджетной и экономической политики соразмерно огромным вызовам, стоящим перед Россией. Качество управления в такой ситуации должно быть не просто на высоте, а вне всякой критики», — заключил Цыганов.