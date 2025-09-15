Путин дал ЦБ новое поручение после снижения инфляции и ставки

«Что мы видим сейчас? По данным Минэкономразвития, в июле ВВП прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1% (В 2024 году рост ВВП составил 4,3%. — Прим. ред.). Вопрос: этого достаточно? Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы? Естественно, при обеспечении макроэкономической, инфляционной стабильности, с учетом взвешенной политики ЦБ», — задал Путин вопрос собравшимся, но в открытой части на него никто не ответил.