Как электрокар Avatr 11 ведет себя на российских дорогах

Эта функция срабатывает не всегда идеально, иногда система определяет водителя как помеху для полноценного открытия двери. Изнутри также можно открыть и закрыть дверь, просто нажав кнопку на ней и не прилагая никаких усилий. Сначала это необычно, и дверь все время хочется тянуть на себя, но потом настолько привыкаешь, что аналогичного ждешь и в других машинах.