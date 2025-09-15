Минсельхозпрод: в стране накопан первый миллион тонн сахарной свеклы

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным на 15 сентября, в стране накопан первый миллион и четыре тысячи тонн сахарной свеклы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.
Урожайность 472 ц/га, что на 35,8 ц/га выше прошлогодней, убран 21% от запланированных площадей.
Накопано в Витебской области 15 тыс. т, в Могилевской — 92 тыс. т., в Брестской — 135 тыс. т, в Минской — 361 тыс. т, В Гродненской — 400 тыс. т.
Самая высокая урожайность в Гродненской области — 533 ц/га. -0-