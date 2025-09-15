Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

51% опрошенных граждан РФ признались, что помогают родным деньгами

17% респондентов не поддерживают финансово никого.

Источник: Аргументы и факты

Более половины опрошенных россиян поддерживают финансово своих родственников, в том числе детей и родителей, выяснили журналисты KP.RU.

Опрос проводился на сайте издания, в нем приняли участие 3,1 тысячи человек.

Выяснилось, что детям и родителям, а также остальным родственникам помогает, в том числе безвозмездно, 51% опрошенных, 19% респондентов помогают деньгами благотворительным фондам, 14% — приютам для животных, 12% — друзьям, 5% — религиозным организациям, 11% подают милостыню.

При этом 17% опрошенных не дают деньги никому, а 15% сами принимают денежную помощь.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса, около 44% россиян рассматривают недвижимость как выгодную инвестицию и потенциальный источник дохода.