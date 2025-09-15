51% опрошенных граждан РФ признались, что помогают родным деньгами

Выяснилось, что детям и родителям, а также остальным родственникам помогает, в том числе безвозмездно, 51% опрошенных, 19% респондентов помогают деньгами благотворительным фондам, 14% — приютам для животных, 12% — друзьям, 5% — религиозным организациям, 11% подают милостыню.