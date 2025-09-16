Волгоградский депутат предложил ввести для студентов единый проездной

Волгоградский парламентарий Олег Дмитриев высказался о необходимости введения единого льготного проездного для студентов Волгограда.
В частности, в своем обращении к главе города Владимиру Марченко депутат указал на то, что в настоящее время студентам приходится приобретать отдельные проездные на автобус, трамвай и троллейбус.
По словам депутата, как пишет «Волгоградская правда.ру», такие затраты создают дополнительные финансовые трудности для молодых людей, многие из которых живут исключительно на стипендию.
В этой связи Олег Дмитриев подчеркнул, что внедрение единого льготного проездного упростит жизнь тысячам студентов и станет важным шагом в поддержке образования и социальной защиты молодежи.
Парламентарий также выразил надежду на быстрое рассмотрение его обращения и положительное решение данного вопроса.