Волгоградский депутат предложил ввести для студентов единый проездной

С таким предложением выступил депутат Волгоградской областной Думы Олег Дмитриев.

Волгоградский парламентарий Олег Дмитриев высказался о необходимости введения единого льготного проездного для студентов Волгограда.

В частности, в своем обращении к главе города Владимиру Марченко депутат указал на то, что в настоящее время студентам приходится приобретать отдельные проездные на автобус, трамвай и троллейбус.

По словам депутата, как пишет «Волгоградская правда.ру», такие затраты создают дополнительные финансовые трудности для молодых людей, многие из которых живут исключительно на стипендию.

В этой связи Олег Дмитриев подчеркнул, что внедрение единого льготного проездного упростит жизнь тысячам студентов и станет важным шагом в поддержке образования и социальной защиты молодежи.

Парламентарий также выразил надежду на быстрое рассмотрение его обращения и положительное решение данного вопроса.