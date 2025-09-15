Путин: Экономике России придется пройти по острому лезвию

Российские власти ставили перед собой задачу пройти по «острому лезвию», сохранив макроэкономическую стабильность и не переохладить экономику страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства указал, что важно пройти процесс так, чтобы не подорвать макроэкономическую политику, не переохладить и не заморозить экономику России.
«Необходимо пройти по такому острому лезвию», — подчеркнул российский лидер.
Путин напомнил, что этот вопрос поднимался в прошлом году, тогда обсуждали ситуацию, которая складывается в отечественной экономике, говорили о необходимости принятия мер по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности.
Как писал сайт KP.RU, также в ходе совещания Владимир Путин заявил, что траектория снижения инфляции в России в настоящее время ниже прогнозов Правительства РФ и Центробанка. Иными словами, усилия по снижению инфляции в стране дают результаты, подчеркнул президент.