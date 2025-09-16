В сентябре будут возобновлены полеты из аэропорта Краснодара в 12 городов

С 27 сентября аэропорт возобновит обслуживание рейсов в Екатеринбург, Красноярск, Уфу и Анталью. На дату старта полетов билеты в Красноярск уже распроданы, в то время как цены на билеты в Екатеринбург начинаются от 15 тысяч рублей, в Уфу — от 14 тысяч рублей, а в Анталью — от 12 тысяч. С 28 сентября возобновится авиасообщение с Новосибирском, при этом все билеты на первый день также уже забронированы.