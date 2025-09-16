В сентябре будут возобновлены полеты из аэропорта Краснодара в 12 городов

Согласно информации, размещенной на сайте аэропорта Краснодара, в сентябре 2025 года планируется восстановление авиасообщения с дюжиной городов, включая международные направления.
Начиная с 17 сентября, станет доступен перелет в Стамбул. Стоимость билетов стартует от 18 тысяч рублей. Два дня спустя возобновятся рейсы в Санкт-Петербург, с минимальной ценой билета в 21 тысячу рублей.
С 23 сентября пассажиры смогут отправиться из Краснодара в Тбилиси, где билеты предлагаются по цене от 12 тысяч рублей, а также в Ереван, однако на данный момент билеты на первый рейс уже недоступны. С 26 сентября возобновляются полеты в Дубай, с билетами, начинающимися от 15 тысяч рублей.
С 27 сентября аэропорт возобновит обслуживание рейсов в Екатеринбург, Красноярск, Уфу и Анталью. На дату старта полетов билеты в Красноярск уже распроданы, в то время как цены на билеты в Екатеринбург начинаются от 15 тысяч рублей, в Уфу — от 14 тысяч рублей, а в Анталью — от 12 тысяч. С 28 сентября возобновится авиасообщение с Новосибирском, при этом все билеты на первый день также уже забронированы.
Аэропорт Краснодара, занимавший девятую позицию в России по количеству обслуженных пассажиров в 2021 году, являлся крупным транспортным узлом. До введения ограничений, 40 авиакомпаний осуществляли рейсы по 58 внутренним и международным направлениям. В 2021 году аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров — 5 025 063 человека, что на 38% больше, чем в предыдущем году.