Стоимость золота повысилась, достигнув очередного исторического максимума

Аналитики связывают стремительный рост котировок с ухудшением геополитической обстановки и ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Эксперты прогнозируют, что к концу текущего года цена золота может преодолеть психологически важную отметку в $4000 за унцию. Ключевыми факторами дальнейшего роста могут стать эскалация торговой войны между США и Китаем, а также усугубление конфликта на Ближнем Востоке.