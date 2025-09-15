Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость золота повысилась, достигнув очередного исторического максимума

Стоимость золота на нью-йоркской бирже достигла беспрецедентного исторического максимума, превысив отметку в 3720 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота на нью-йоркской бирже достигла беспрецедентного исторического максимума, превысив отметку в $3720 за тройскую унцию. Об этом пишет пресс-служба площадки.

В ходе торгов 15 сентября цена драгоценного металла ускорила рост, достигнув уровня $3722,2, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

Аналитики связывают стремительный рост котировок с ухудшением геополитической обстановки и ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Эксперты прогнозируют, что к концу текущего года цена золота может преодолеть психологически важную отметку в $4000 за унцию. Ключевыми факторами дальнейшего роста могут стать эскалация торговой войны между США и Китаем, а также усугубление конфликта на Ближнем Востоке.

Такое развитие событий способно спровоцировать рост инфляции в США, что вынудит ФРС сохранять жесткую монетарную политику для поддержания ставок на высоком уровне.

Читайте материал «У Китая есть рычаги воздействия на европейские страны».

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.