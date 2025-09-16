Нацбанк заметно понизил курс доллара и курс евро на 16 сентября

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 16 сентября, вторник. В частности, курс евро и курс доллара заметно понизились, а курс российского рубля стал выше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На вторник, 16 сентября, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0396 белорусского рубля, 1 евро — 3,5705 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6392 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в понедельник, 15 сентября, курс доллара и курс евро потеряли «в весе», а курс российского рубля, наоборот, немного подрос. Ощутимее при этом в сторону уменьшения изменен 16 сентября курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0422 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0439 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0124 белрубля.
Еще Нацбанк может отменить запрет на прием старых долларов из-за плесени в ультрафиолете: «Не будет являться ограничением».
Кроме того, Нацбанк сделал заявление о приеме старых долларов после критики президента Беларуси Александра Лукашенко.
И также глава Нацбанка Головченко рассказал о старых долларах, найденных у себя в копилке: «Не знаю, с каких времен».