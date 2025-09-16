Ричмонд
В США заявили, что пока что не готовы полностью отказаться от российского урана

США постепенно сокращают зависимость от российского обогащенного урана, но полного отказа пока нет — заявил министр энергетики Крис Райт в интервью Bloomberg в Вене. По его словам, страна движется к уменьшению использования российского урана, однако пока не готова полностью прекратить закупки из-за высокой зависимости.

Сейчас Россия обеспечивает около 25% обогащенного урана для 94 американских ядерных реакторов, которые производят около 20% электроэнергии в США. Резкий отказ от российских поставок может привести к снижению выработки электроэнергии на 5%. Для снижения зависимости США планируют расширить собственные мощности по добыче и обогащению урана.

Администрация Дональда Трампа также намерена увеличить стратегический запас урана, чтобы минимизировать риски перебоев и поддержать развитие атомной энергетики в стране.

Ранее российский физик-ядерщик раскрыл странные моменты задержания в Монголии.

