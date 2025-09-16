В США заявили, что пока что не готовы полностью отказаться от российского урана

Сейчас Россия обеспечивает около 25% обогащенного урана для 94 американских ядерных реакторов, которые производят около 20% электроэнергии в США. Резкий отказ от российских поставок может привести к снижению выработки электроэнергии на 5%. Для снижения зависимости США планируют расширить собственные мощности по добыче и обогащению урана.