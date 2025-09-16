Ричмонд
Аэропорты Калуги и Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели в аэропортах Калуги и Волгограда, сообщили в Росавиации. Подобные меры связаны с риском атаки БПЛА на регионы России.

Источник: РИА "Новости"

Вечером 15 сентября Минобороны сообщило об отражении атаки 24 БПЛА над Курской областью в период с 20:00 по 23:00 мск. В результате был поврежден частный дом, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

