Аэропорты Калуги и Волгограда ввели временные ограничения

Вечером 15 сентября Минобороны сообщило об отражении атаки 24 БПЛА над Курской областью в период с 20:00 по 23:00 мск. В результате был поврежден частный дом, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
