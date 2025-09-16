Ричмонд
Министр просвещения допустил повышение зарплаты учителей

Минпросвещения России допускает повышение зарплаты учителей по всей стране. Об этом заявил сообщил глава министерства Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости.

Источник: Freepik

По словам чиновника, зарплата должна быть понятной, прозрачной.

«Не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. И я не исключаю, что будет повышение заработной платы», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Минпросвещения начало разработку единых критериев начисления заработный платы учителям. Уточняется, что они должны действовать в рамках пилотного проекта в трех регионах страны.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал кабмин ввести в стране единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября.