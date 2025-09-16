Министр просвещения допустил повышение зарплаты учителей

По словам чиновника, зарплата должна быть понятной, прозрачной.
«Не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. И я не исключаю, что будет повышение заработной платы», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Минпросвещения начало разработку единых критериев начисления заработный платы учителям. Уточняется, что они должны действовать в рамках пилотного проекта в трех регионах страны.
До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал кабмин ввести в стране единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября.