Продана одна из крупнейших аптечных сетей в Приморье

ООО «Ригла» (Москва, управляет федеральной аптечной сетью группы компаний «Протек») стало собственником зарегистрированных во Владивостоке ООО «Аптека25.рф», «Аванти фарма» и «Фарма лайф», управляющих аптечной сетью в Приморском крае. По данным ЕГРЮЛ, до 12 сентября 2025 года все три компании принадлежали бизнесмену Денису Беликову, который после сделки остался директором «Аванти фарма» и «Фарма лайф», сообщает ИА PrimaMedia.
Выручка «Аптека25.рф» в 2024 году составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 1,25 млн рублей. У компаний «Аванти фарма» и «Фарма лайф» годовая выручка немногим ниже. Выручка ООО «Ригла» в 2024 году составила 70,482 млрд рублей, чистая прибыль — 2,3 млрд рублей.
«Ригла» уже ведёт подготовку к интеграции приморских активов в свою систему, сообщило издание «Фармацевтический вестник» (18+). «Мы нацелены на сохранение кадрового состава входящих в компанию аптек с дальнейшим улучшением условий труда. Мы не планируем проводить ребрендинг в обозримом будущем — аптеки сохранят название “Аптека25.рф”, — отметил генеральный директор “Риглы” Борис Попов.
Напомним, что в феврале 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство «Риглы» о покупке сразу 32 аптечных сетей на Дальнем Востоке. В том числе работающих в Приморском и Хабаровском краях аптеках «Миницен».
Летом 2023 года «Ригла» приобрела сеть «Фарм» (Уссурийск), которой принадлежит 31 точка в Приморском крае, они перешли под бренд «Здравсити Аптека». До этого «Ригла» в Приморье была представлена только партнерами-франчайзи.
В рейтинге крупнейших аптечных сетей России, составленном журналом Forbes (18+), в тройку лидеров вошли сети «Апрель», «Ригла» и «Планета здоровья», выкупившая ранее аптечную сеть «Монастырев.рф» у её основателя Александра Монастырева.
По итогам первого квартала 2025 года объем российского аптечного рынка достиг 553 млрд рублей, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Количество аптечных точек в стране на конец марта 2025 года квартала достигло 81 350.