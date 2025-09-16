Продана одна из крупнейших аптечных сетей в Приморье

ООО «Ригла» (Москва, управляет федеральной аптечной сетью группы компаний «Протек») стало собственником зарегистрированных во Владивостоке ООО «Аптека25.рф», «Аванти фарма» и «Фарма лайф», управляющих аптечной сетью в Приморском крае. По данным ЕГРЮЛ, до 12 сентября 2025 года все три компании принадлежали бизнесмену Денису Беликову, который после сделки остался директором «Аванти фарма» и «Фарма лайф», сообщает ИА PrimaMedia.