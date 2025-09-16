Утильсбор на мощные авто может превысить 10 млн рублей с 2030 года

В Минпромторге отметили, что существующие льготные ставки для физических лиц-импортеров сохранятся, но только для моделей с мощностью до 160 л.с. Сейчас такие автомобили облагаются сбором в 3,4 тыс. рублей (новые) и 5,2 тыс. рублей (старше трёх лет).