Утильсбор на мощные авто может превысить 10 млн рублей с 2030 года

Правительство готовит рост утильсбора на мощные автомобили свыше 3,5 л и 500 л.с.
По проекту постановления, с 2030 года максимальная ставка утилизационного сбора превысит 10 млн рублей. Об этом 16 сентября сообщили «Известия», ознакомившись с документом Минпромторга, меняющим правила расчёта сбора.
Согласно проекту, легковые автомобили старше трёх лет с объёмом двигателя более 3,5 литра и мощностью свыше 500 лошадиных сил будут облагаться утильсбором в размере 10,081 млн рублей. Новые правила предполагают введение с 1 ноября 2024 года критерия мощности двигателя при расчёте сбора.
В Минпромторге отметили, что существующие льготные ставки для физических лиц-импортеров сохранятся, но только для моделей с мощностью до 160 л.с. Сейчас такие автомобили облагаются сбором в 3,4 тыс. рублей (новые) и 5,2 тыс. рублей (старше трёх лет).
Автопроизводители уже предложили учитывать мощность двигателя при таможенном оформлении, что может значительно повлиять на стоимость ввоза и эксплуатации мощных машин в России. Подробнее о влиянии новых ставок утильсбора на популярные модели, включая Geely Monjaro, пишет газета «Известия».
