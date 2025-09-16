Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупнейшая операция ЕС: изъято более 2400 контейнеров с китайским импортом

Европейская прокуратура провела крупнейшую в истории ЕС операцию по конфискации контейнеров с китайскими товарами.

Европейская прокуратура провела крупнейшую в истории ЕС операцию по конфискации контейнеров с китайскими товарами. В порту Пирея, Греция, было изъято 2435 морских контейнеров, сообщает издание Politico со ссылкой на официальные данные прокуратуры.

В контейнерах находились в основном электровелосипеды, текстиль и обувь. По версии прокуратуры, шесть человек обвиняются в организации преступного оборота китайских товаров на территории Евросоюза. В результате этой схемы бюджеты стран ЕС потеряли около 800 миллионов долларов из-за недоплаченных таможенных пошлин и НДС.

Данная операция стала крупнейшей по объему конфискаций в истории Европейского союза и демонстрирует усиление контроля над импортом товаров из Китая.

Ранее Китай сделал жесткое предупреждение Америке и Британии.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше