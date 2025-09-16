Крупнейшая операция ЕС: изъято более 2400 контейнеров с китайским импортом

В контейнерах находились в основном электровелосипеды, текстиль и обувь. По версии прокуратуры, шесть человек обвиняются в организации преступного оборота китайских товаров на территории Евросоюза. В результате этой схемы бюджеты стран ЕС потеряли около 800 миллионов долларов из-за недоплаченных таможенных пошлин и НДС.