Крупнейшая операция ЕС: изъято более 2400 контейнеров с китайским импортом

Европейская прокуратура провела крупнейшую в истории ЕС операцию по конфискации контейнеров с китайскими товарами. В порту Пирея, Греция, было изъято 2435 морских контейнеров, сообщает издание Politico со ссылкой на официальные данные прокуратуры.
В контейнерах находились в основном электровелосипеды, текстиль и обувь. По версии прокуратуры, шесть человек обвиняются в организации преступного оборота китайских товаров на территории Евросоюза. В результате этой схемы бюджеты стран ЕС потеряли около 800 миллионов долларов из-за недоплаченных таможенных пошлин и НДС.
Данная операция стала крупнейшей по объему конфискаций в истории Европейского союза и демонстрирует усиление контроля над импортом товаров из Китая.
