Европейская страна отправила рекордный объем пива в Россию с начала года

Производители немецкого пива в июле увеличили поставки своей продукции в Россию до максимума с начала 2025 года. В этом месяцев на российских рынок было поставлено пива из Германии на сумму в 1,7 млн евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на Евростат.