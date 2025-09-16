Европейская страна отправила рекордный объем пива в Россию с начала года

Производители немецкого пива в июле увеличили поставки своей продукции в Россию до максимума с начала 2025 года. В этом месяцев на российских рынок было поставлено пива из Германии на сумму в 1,7 млн евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на Евростат.
При этом месяцем ранее Россия получила из Германии пива на 1,5 млн евро. До этого максимум был зафиксирован в декабре прошлого года — еще до повышения пошлины на импорт пива из недружественных стран с 0,1 до 1 евро за литр.
Несмотря на рост поставок пенного напитка из Германии, главным поставщиком пива из Евросоюза в Россию в июле была Чехия — ее экспорт вырос до 2 млн евро. Тройку лидеров замкнула Латвия, которая нарастила экспорт сразу в 1,6 раза — до 1,45 млн евро.
В общей сложности страны ЕС поставили в РФ пива в июле на 7,4 млн евро.
