До трёх лет тюрьмы грозит арендодателям за неуплату налогов в Новосибирске

Собственники жилья в Новосибирске, сдающие квартиры без уплаты налогов и оформления регистрации, рискуют столкнуться с серьезными юридическими последствиями, вплоть до уголовного преследования. Максимальное наказание за уклонение от налогов может достигать трех лет лишения свободы.
Налоговые органы предупреждают, что даже за неумышленное сокрытие доходов от аренды предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. Если же будет доказан умысел, санкции ужесточаются до 40% от суммы долга. Помимо штрафных санкций, начисляются пени за каждый день просрочки платежа, что в короткие сроки может привести к формированию крупной задолженности.
При крупных нарушениях арендодателям грозит уголовная ответственность по статье 198 УК РФ. Санкции статьи предусматривают штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
Отдельное административное наказание ждет тех, кто отказывает арендаторам в оформлении временной регистрации. По статье 19.15.2 КоАП РФ за это нарушение предусмотрены значительные штрафы, размер которых варьируется в зависимости от конкретных обстоятельств дела.
Арендодателям рекомендуют своевременно уплачивать налоги и оформлять все необходимые документы, чтобы избежать серьезных финансовых и уголовных рисков.