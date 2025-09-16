Ричмонд
Путин рассказал, как избежать переохлаждения российской экономики

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о необходимости провести экономику «по острому лезвию», не допустив ни подрыва макроэкономической политики, ни ее чрезмерного охлаждения.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о необходимости провести экономику «по острому лезвию», не допустив ни подрыва макроэкономической политики, ни ее чрезмерного охлаждения. Об этом сообщает «РБК».

По словам главы государства, важно сохранить баланс: борьба с инфляцией и поддержание стабильности не должны обернуться замедлением экономического развития. Путин напомнил, что вопрос укрепления устойчивости и контроля над инфляцией поднимался еще в 2024 году.

Президент отметил, что в июле ВВП России вырос на 0,4%, а за первые семь месяцев 2025 года прирост составил 1,1%.

В завершение российский лидер добавил, что на совещании обсуждались меры по снижению инфляции и подчеркнул, что ее темпы уменьшаются быстрее, чем прогнозировали Центробанк и правительство.

