В России подешевел один из стратегических продуктов

Снижение цен на яйца стало возможным благодаря госрегулированию.
В России средняя цена на куриные яйца снизилась более чем на 20% за год и составила 82,49 рубля за десяток на 8 сентября. Об этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, ссылаясь на данные Росстата. Он отметил, что такое снижение стало возможным из-за комплекса мер государственного регулирования.
«Средние потребительские цены на десяток куриных яиц по состоянию на 8 сентября 2025 года составили 82,49 рубля, что на 21,1% меньше, чем годом ранее. Это отражает устойчивую тенденцию к снижению цен на яйца за последний год, которое стало возможным благодаря активным мерам государственного регулирования», — рассказал Тренин РИА Новости.
По его словам, среди ключевых мер — обнуление ввозных таможенных пошлин, временное ограничение экспорта и соглашения с производителями о сдерживании торговых наценок. С 1 февраля 2025 года яйца включили в перечень социально значимых продуктов, что дополнительно снизило отпускные цены для россиян.
Он отметил, что до 2023 года средняя рентабельность яичных птицефабрик составляла 10−15%, но с сентября 2023 года начался резкий рост цен на яйца, который повысил рентабельность до 35% в 2024 году. Основные причины повышения цен — вспышки птичьего гриппа и рост стоимости импортных компонентов.
В то же время стоимость лососевой икры за последний год выросла на 41%: с 5 871 до 9 362 рублей за килограмм, сообщает telegram-канал Mash. Основной причиной роста цен стал слабый улов горбуши в 2024 году — его объем снизился в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом, чтобы цены вернулись к прежнему уровню, улов должен увеличиться втрое, а в этом году прирост составил только 60%. Всего добыто 313,5 тонны рыбы, из которых 222,2 тонны — горбуша. Прогнозируемый вылов — 445 тонн — не позволит существенно изменить ситуацию, передает «Национальная служба новостей».