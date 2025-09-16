В России подешевел один из стратегических продуктов

В то же время стоимость лососевой икры за последний год выросла на 41%: с 5 871 до 9 362 рублей за килограмм, сообщает telegram-канал Mash. Основной причиной роста цен стал слабый улов горбуши в 2024 году — его объем снизился в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом, чтобы цены вернулись к прежнему уровню, улов должен увеличиться втрое, а в этом году прирост составил только 60%. Всего добыто 313,5 тонны рыбы, из которых 222,2 тонны — горбуша. Прогнозируемый вылов — 445 тонн — не позволит существенно изменить ситуацию, передает «Национальная служба новостей».