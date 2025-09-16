Как будут повышать пенсии в 2026 году: в Соцфонде дали ответ

Индексация пенсий в России в следующем году будет проведена в два этапа. Об этом сообщил глава Соцфонда Сергей Чирков в интервью РИА Новости.
С 1 февраля пенсии будут увеличены в соответствии с уровнем инфляции, а с 1 апреля произойдет дополнительная индексация, которая будет зависеть от доходов Социального фонда России, отметил Чирков.
Вторая индексация затронет только страховые пенсии, подчеркнул он. Доходы Соцфонда формируются за счет страховых взносов, которые, в свою очередь, зависят от уровня зарплат в стране.
Ранее Анатолий Никитин, депутат Мособлдумы, рассказал россиянам, при каких условиях можно рассчитывать на пенсию в размере 100 тысяч рублей. По его словам, для этого необходимо иметь зарплату до вычета налогов в размере 230 тысяч рублей и стаж работы не менее 53 лет.