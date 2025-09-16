Ричмонд
В Омске начали подготовку к ремонту Комсомольского моста

Через год его планируют перекрыть не только для машин, но и для пешеходов.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты городского совета Омска обсудят организацию дорожного движения на Комсомольском мосту в период его капремонта. К ремонту приступят осенью 2026 года, когда завершится реконструкция моста у Телецентра.

На мосту планируется полная замена железобетонных балок пролетного строения, всей плиты проезжей части, включая полотно. Будут расширены тротуары и отреставрирована подсветка. На работы отводится один год.

Мост планируют перекрыть не только для машин, но и для пешеходов. Для этого потребуется пустить весь транспорт в объезд. Для этого потребуется корректировка маршрутов в центре города.

Напомним, в начале сентября для борьбы с пробками на мосту 60-летия ВЛКСМ ввели новые правила движения.