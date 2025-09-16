Ричмонд
Железногорская фабрика добавляла в пельмени незаявленную свинину и «мясной клей»

Производителя мясных полуфабрикатов из Железногорска оштрафовали за серьезные нарушения.

Источник: Freepik

Как установил краевой Россельхознадзор, ООО «Моменталь» выпускало продукцию с несоответствующим составом и в антисанитарных условиях.

Так, в пельменях «Любительских» нашли ДНК свиньи, хотя этот продукт в составе заявлен не был, и запрещенную микробную трансглутаминазу («мясной клей»). Согласно данным систем мониторинга, фабрика также производила котлеты для бутербродов «Смайк» из сырья неизвестного происхождения.

Помимо того, состояние цехов, где готовят пельмени, котлеты и наггетсы, признали неудовлетворительным. Во время проверки там обнаружили выбоины на полу, ржавое оборудование, поврежденные стены и кафель, где может копиться грязь и плесень. Все это создавало угрозу для потребителей.

Предприятие оштрафовали на 30 тысяч рублей по ч. 1 ст. 10.8 и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.