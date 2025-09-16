Железногорская фабрика добавляла в пельмени незаявленную свинину и «мясной клей»

Помимо того, состояние цехов, где готовят пельмени, котлеты и наггетсы, признали неудовлетворительным. Во время проверки там обнаружили выбоины на полу, ржавое оборудование, поврежденные стены и кафель, где может копиться грязь и плесень. Все это создавало угрозу для потребителей.