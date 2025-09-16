Иркутская область вошла в число регионов с высокой безработицей

По данным за второй квартал 2025 года, уровень безработицы в Иркутской области составил 3,0% и занимает 68-е место в общероссийском рейтинге. При этом за год данный показатель улучшился на 0,2%. На текущий момент средняя продолжительность поиска работы в регионе составляет 2,6 месяца. Об этом сообщает «РИА Рейтинг».
Значительно более сложная ситуация с занятостью населения сохраняется в Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия. В Якутии показатель достиг 3,8%, там среднее время поиска работы составляет 5,3 месяца. Но показатели изменения уровня безработицы стали лучше на 1,1%. В Бурятии — 4%, и работу приходится искать 5,9 месяцев, а показатели безработицы улучшились на 1,2%.
На противоположном конце списка расположились регионы с наиболее низкой долей незанятого населения. Лидером по этому показателю остается Москва с уровнем безработицы в 0,8%. Второе и третье место делят Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Нижегородская область, где значение коэффициента составило 1,0%.
Напомним, «АиФ Иркутск» уже писал, что Иркутская область заняла 14-е место в общероссийском рейтинге регионов по рынку труда, набрав 81,82 балла в 2024 году.