Иркутская область вошла в число регионов с высокой безработицей

По данным за второй квартал 2025 года, уровень безработицы в Иркутской области составил 3,0% и занимает 68-е место в общероссийском рейтинге. При этом за год данный показатель улучшился на 0,2%. На текущий момент средняя продолжительность поиска работы в регионе составляет 2,6 месяца. Об этом сообщает «РИА Рейтинг».