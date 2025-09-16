В Екатеринбурге заменят еще 50 троллейбусов

Новые машины будут современными и комфортными. Они должны вмещать более 90 пассажиров и быть оснащены кондиционерами, видеонаблюдением, откидными пандусами для маломобильных граждан, USB-зарядками для гаджетов и терминалами для бесконтактной оплаты проезда.