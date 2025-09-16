В Екатеринбурге заменят еще 50 троллейбусов

Екатеринбург продолжает масштабное обновление общественного транспорта. Администрация города закупит 50 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Об этом сообщил telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии.
Это уже третья крупная поставка с 2023 года. Благодаря этим закупкам в городе будет полностью заменён весь троллейбусный парк.
Новые машины будут современными и комфортными. Они должны вмещать более 90 пассажиров и быть оснащены кондиционерами, видеонаблюдением, откидными пандусами для маломобильных граждан, USB-зарядками для гаджетов и терминалами для бесконтактной оплаты проезда.
Победителя конкурса определят по итогам закупочных процедур. Все троллейбусы должны поступить в город до 1 марта 2026 года.