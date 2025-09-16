В Волгограде может измениться цена проезда в общественном транспорте с 1 октября

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в пресс-службе законодательного органа власти, согласно документу, с 1 октября 2025 года стоимость проезда при оплате транспортной картой должна составить 32 рубля. При оплате банковской картой поездка обойдется в 38 рублей, наличными — 40 рублей.
Безлимитный гражданский проездной на один вид транспорта волгоградцы смогут приобрести за 1470 рублей, студенческий — за 1200, школьный — за 350 рублей.
Как отметили народные избранники, индексация тарифов — вынужденная мера, которая связана с ростом цен на ГСМ, энергоресурсы, запчасти и комплектующие. Этот вопрос будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний Волгоградской гордумы.
Отметим, что даже в случае повышения стоимость проезда в общественном транспорте в Волгограде по-прежнему останется одной из самых низких среди городов-миллионников. Тариф на перевозки в областной столице в последний раз пересматривался больше года назад.