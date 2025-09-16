Мэрия Новосибирска вновь не нашла подрядчика для ремонта парка «Каменка»

В рамках тендера подрядчик должен был обустроить проезды, тротуары, дорожки и площадки, создать эко-тропу, установить малые архитектурные формы (столы с лавками, беседки «Мельница»), а также выполнить другие элементы благоустройства. Работы планировалось завершить к 1 сентября 2026 года. Это уже второй неудачный тендер на благоустройство данной зелёной зоны — предыдущий конкурс также не привлёк участников. Мэрия будет вынуждена пересматривать условия проведения закупки или параметры проекта.