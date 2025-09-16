Мэрия Новосибирска вновь не нашла подрядчика для ремонта парка «Каменка»

Мэрия Новосибирска повторно не смогла найти подрядчика для проведения работ по благоустройству парка «Каменка» в 2026 году, так как на опубликованный тендер не поступило ни одной заявки от потенциальных исполнителей; максимальная стоимость контракта составляла 56,37 млн рублей. Сообщается об этом на портале Единой информационной системы закупок (ЕИС).
«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — говорится в сообщении на сайте ЕИС.
В рамках тендера подрядчик должен был обустроить проезды, тротуары, дорожки и площадки, создать эко-тропу, установить малые архитектурные формы (столы с лавками, беседки «Мельница»), а также выполнить другие элементы благоустройства. Работы планировалось завершить к 1 сентября 2026 года. Это уже второй неудачный тендер на благоустройство данной зелёной зоны — предыдущий конкурс также не привлёк участников. Мэрия будет вынуждена пересматривать условия проведения закупки или параметры проекта.