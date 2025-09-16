Россия заняла почти 90% во внешнеторговом обороте Казахстана со странами ЕАЭС

Большую долю в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС занимает Российская Федерация-88,9%, далее следуют:
- Кыргызстан −7,2%;
- Беларусь-3,8%;
- Армения-0,2%.
Основной удельный вес товаров по экспорту за семь месяцев пришелся на такие товары как: сырая нефть и сырые нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов — 52,3%, медь рафинированная и сплавы медные необработанные — 5,2%. А также элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные, руды и концентраты медные, ферросплавы.
По импорту наибольший удельный вес приходится на легковые автомобили — 4,4%, лекарственные средства — 3,3%, и кузова для моторных транспортных средств — 2,3%.