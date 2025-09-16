Россия заняла почти 90% во внешнеторговом обороте Казахстана со странами ЕАЭС

Основной удельный вес товаров по экспорту за семь месяцев пришелся на такие товары как: сырая нефть и сырые нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов — 52,3%, медь рафинированная и сплавы медные необработанные — 5,2%. А также элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные, руды и концентраты медные, ферросплавы.