Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия заняла почти 90% во внешнеторговом обороте Казахстана со странами ЕАЭС

АСТАНА, 16 сен -Sputnik. Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало новые данные по внешнеторговому обороту страны.

Источник: Sputnik.kz

Большую долю в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС занимает Российская Федерация-88,9%, далее следуют:

  • Кыргызстан −7,2%;
  • Беларусь-3,8%;
  • Армения-0,2%.

Основной удельный вес товаров по экспорту за семь месяцев пришелся на такие товары как: сырая нефть и сырые нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов — 52,3%, медь рафинированная и сплавы медные необработанные — 5,2%. А также элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные, руды и концентраты медные, ферросплавы.

По импорту наибольший удельный вес приходится на легковые автомобили — 4,4%, лекарственные средства — 3,3%, и кузова для моторных транспортных средств — 2,3%.