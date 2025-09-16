Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 2026 года индексация пенсий в России будет проходить в два этапа

Со следующего года индексация пенсий в России будет проходить в два этапа. С 1 февраля выплаты повысят на уровень инфляции за прошлый год, а с 1 апреля рост будет зависеть от доходов Социального фонда России, сообщил в интервью РИА Новости председатель фонда Сергей Чирков.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По его словам, первая прибавка с 1 февраля затронет страховую пенсию и будет определяться темпами роста цен, зафиксированными в предыдущем году.

Чирков отметил:

«Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года».

Он также подчеркнул, что второй этап индексации касается только страховых пенсий и намечен на 1 апреля. Размер повышения в эту дату увяжут с доходами Социального фонда, которые формируются из страховых взносов и зависят от уровня заработных плат в стране. В текущем году страховые пенсии индексировали на 9,5%, а социальные пенсии увеличили на 14,75%.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия работающих пенсионеров в России «перевалила» за 21 000 рублей.

Также напомним о новой мошеннической схеме: аферисты стали предлагать нижегородцам «проиндексировать» пенсии.