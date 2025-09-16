С 2026 года индексация пенсий в России будет проходить в два этапа

По его словам, первая прибавка с 1 февраля затронет страховую пенсию и будет определяться темпами роста цен, зафиксированными в предыдущем году.
Чирков отметил:
«Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года».
Он также подчеркнул, что второй этап индексации касается только страховых пенсий и намечен на 1 апреля. Размер повышения в эту дату увяжут с доходами Социального фонда, которые формируются из страховых взносов и зависят от уровня заработных плат в стране. В текущем году страховые пенсии индексировали на 9,5%, а социальные пенсии увеличили на 14,75%.
Ранее сообщалось, что средняя пенсия работающих пенсионеров в России «перевалила» за 21 000 рублей.
Также напомним о новой мошеннической схеме: аферисты стали предлагать нижегородцам «проиндексировать» пенсии.