Кому с 1 октября пособия и пенсии начнут выдавать цифровыми рублями. И что с ними потом делать

Ограничения связаны с их сущностью, заложенной при создании Центробанком: они нужны только, чтобы их тратили. Причем строго на хорошие дела. Таким образом, цифровые рубли нельзя положить на сберегательный вклад. По платежам ими нельзя получить кешбэк. Да и просто так взять и забрать сами по себе цифровые рубли из банкомата невозможно. Просто потому что к ним не прилагается пластиковая карточка. Ну и самая главная — по-обывательски — засада: цифровыми рублями нельзя платить на маркетплейсах. Это связано с особенностью их платежных систем, в которых ваш счет по факту — тоже электронный кошелек. А делать переводы между кошельками ЦБ пока умеет только внутри своей IT-платформы.