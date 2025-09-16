Кому с 1 октября пособия и пенсии начнут выдавать цифровыми рублями. И что с ними потом делать

До этого все было на уровне экспериментов, тестов и использовалось только при межбанковских платежах. «Фонтанка» рассказывает, что это за зверь, как им пользоваться, а главное, как сделать так, чтобы пособия как и прежде приходили в нормальных рублях.
Первые выплаты пособий цифровыми рублями начнутся с 1 октября. Конкретный список получателей пока не утвержден правительством, но очевидно, что речь пойдет в первую очередь о федеральных пособиях, таких как «детские» (единовременное при рождении ребенка, по беременности и родам, ежемесячное до полутора лет), пособия малоимущим семьям, инвалидам, по безработице и пенсионерам. Следующие на очереди, вероятно, — сотрудники федеральных госучреждений от органов госвласти до служащих федеральных музеев и театров.
Как это работает.
Есть нюанс. На этом этапе пока что получатели пособий сохраняют возможность выбора, какие деньги получать — обычные или цифровые. Более того, что-то делать надо как раз тем, кто именно что хочет попробовать новинку. Для этого им надо обратиться в банк, через который они получают зарплату, с заявлением об открытии спецсчета.
В отличие от обычного, этот счет будет открыт не в банке. Данные об операциях с цифровым рублем осуществляются на IT-платформе Центробанка. Де-факто т. н. кошелек у гражданина будет открыт именно на ней. А привычный ему банк будет выступать лишь его оператором.
Именно поэтому, к примеру, переводы между двумя кошельками физлиц не будут облагаться банковской комиссией, независимо от суммы: банки не будут участвовать в этой трансмиссии. Однако визуально будет казаться, что обслуживание все еще происходит в старом добром Сбере, ВТБ или «Альфа». Ведь операции с цифровыми рублями граждане будут делать через самые обычные банковские приложения. Более того, если у вас есть приложения нескольких банков, управлять своим цифровым счетом можно будет из любого из них.
Функционально это будет выглядеть так: в личном кабинете в перечне всех счетов клиента появится еще один. С него и на него можно будет «перекидывать» деньги, как обычно «между своими». Если у того, кому вы хотите перевести деньги, тоже есть цифровой кошелек, оснований для возникновения комиссии просто не возникнет и все произойдет на платформе ЦБ.
Однако если у получателя такого кошелька нет, все будет по старинке: сперва надо будет перевести деньги с цифрового на обычный, а только потом перекидывать кому-то на его обычный банковский счет. Тут уже комиссии вполне возможны.
Технически цифровой рубль начал триумфальное шествие по стране еще с 1 сентября. С этого момента все крупные банки должны были предоставить своим клиентам возможность открывать цифровые счета, а все торговые предприятия с выручкой более 120 млн рублей в год — обеспечить гражданам возможность покупать свои товары на цифровые рубли. В масштабах страны это 12 тысяч компаний. В Петербурге таких, к примеру, 760. Можно смело сказать, что прикрутка к их IT-инфраструктуре модуля обработки цифрового рубля — это ни много ни мало новый своего рода нацпроект, на который этих самых цифровых рублей уйдет очень много.
Простые вопросы.
Самый первый вопрос, который любой человек задает, когда слышит про цифровой рубль, — что это вообще такое. Резонный вопрос. Самый простой и честный ответ: это цифры в приложении на мобильном телефоне. Причем, в отличие от обычных рублей, которые мы видим в приложении своего банка, функционал цифровой валюты сильно ограничен.
Ограничения связаны с их сущностью, заложенной при создании Центробанком: они нужны только, чтобы их тратили. Причем строго на хорошие дела. Таким образом, цифровые рубли нельзя положить на сберегательный вклад. По платежам ими нельзя получить кешбэк. Да и просто так взять и забрать сами по себе цифровые рубли из банкомата невозможно. Просто потому что к ним не прилагается пластиковая карточка. Ну и самая главная — по-обывательски — засада: цифровыми рублями нельзя платить на маркетплейсах. Это связано с особенностью их платежных систем, в которых ваш счет по факту — тоже электронный кошелек. А делать переводы между кошельками ЦБ пока умеет только внутри своей IT-платформы.
Однако, как это нередко бывает, строгость использования цифровых денег нивелируется простотой, с которой эти ограничения можно обойти. В любой момент их можно перевести с цифрового счета на свой же обычный денежный счет, а вот оттуда их можно уже и забирать из банкомата, и получать проценты за их хранение в банке, и покупать всякое разное на «Озоне», и даже хранить на вкладах с процентами.
Если не случится сбой Интернета и вы все еще будете иметь доступ к банковскому приложению.
Второй наиболее логичный вопрос — а зачем мне это надо? Он даже еще более резонный, чем первый. Какие преимущества цифрового рубля перед обычным — наличным или безналичным — власти и банки объясняли долго, подробно и в деталях. Если коротко:
1) это безопасно;
2) это прозрачно;
3) это технологично;
4) а скоро будет еще лучше.
В качестве аргументов приводились доводы, которые немного ставят в тупик.
«Применение смарт-контрактов на платформе цифрового рубля позволит обеспечить прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на своих цифровых кошельках. На данном этапе физические лица смогут использовать автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и получателя перевода. По мере развития станут доступны и другие возможности самоисполняемых сделок с цифровым рублем», — цитировали в Минфине разъяснения ВТБ.
А председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, рассказывая о преимуществах цифрового рубля, упомянул, что с его помощью родители смогут отслеживать траты детей. Почему все это нельзя делать и сейчас, с обычными безналичными рублями на счете в банке через мобильные приложения, банкиры не объясняли.
В Центробанке выгоды граждан сформулировали так:
Доступ к кошельку через любой банк, в котором обслуживается клиент.
Операции с цифровым рублем будут проходить по единым тарифам, что позволит снизить издержки на их проведение.
В перспективе — возможность использования без доступа к Интернету.
Высокий уровень сохранности и безопасности средств.
Расширение линейки инновационных продуктов и сервисов.
Улучшение условий клиентского обслуживания.
Вряд ли будет преувеличением сказать, что для среднестатистического получателя пособий и пенсий все перечисленные бонусы — так себе приманка. Узнав из разъяснений ЦБ, что «в обороте будут находиться и наличные, и безналичные, и цифровые рубли. Цифровой рубль выпускается в дополнение к уже существующим формам. Выбор — какой именно формой пользоваться — останется за гражданами», — у них отляжет от сердца и они забудут про этот цифровой рубль до следующего обострения активности цифровых чиновников.
Цифровая фронда.
В нужности цифрового рубля сомневаются даже те, кто по долгу службы должен был бы как-то его подбадривать.
«Я не понимаю, зачем мне как физическому лицу нужен такой вариант, как банку — тоже. И предприятиям зачем это нужно — я тоже пока не очень хорошо понимаю», — летом этого года поделился глава принадлежащего на 51% государству Сбербанка Герман Греф.
Его главный аргумент — финансовая система России в плане новых цифровых технологий и так уже находится в мировом авангарде (это, кстати, правда). В голову не приходит ни одной функции цифрового рубля, которую нельзя было бы реализовать на базе существующих безналичных платежей. Даже в том, что касается контроля государства над денежными операциями граждан, гайки уже закручены настолько, что придумать что-то еще более жесткое вряд ли получится.
С этой точки зрения примечательна попытка развеять один из «мифов» о цифровом рубле, которую в своих «Вопросах-Ответах» по теме делал Центробанк.
Начнется ли тотальная слежка за гражданами и их финансами?
«Объем информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не будет превышать объем информации, который уже установлен по операциям с безналичными рублями. Информация об остатках на цифровых кошельках и информация о цифровых рублях защищена банковской тайной точно так же, как и информация по счетам в банках».
Еще более пугающими выглядят заверения Центробанка в том, что если электричество отключится, то цифровые рубли никуда не денутся или что они будут «сгорать» через определенное время, если ими не пользоваться:
«Срока годности» у цифровых рублей не будет, так что исчезать через какое-то время они не будут. «Сгореть они не могут, точно так же, как и безналичные рубли на счетах в банках. Это не бонусные баллы, а одна из форм национальной валюты», — говорится в справке ЦБ.
Конечно, для повидавшего всякое россиянина такие «успокоительные» заявления являются лишним стрессом и поводом для отказа от экспериментов со своими кровными.
Истинная природа.
Изначально мысль о цифровом рубле логично вытекла из идеи о «подсвечивании» государственных субсидий и отчислений. В том смысле, что перечисляя деньги в какую-то школу, чиновник хотел быть уверенным в том, что они пойдут на заявленные директором цели, утвержденные в бюджете, а не будут тайком тратиться на какие-то другие добрые дела. И так в масштабах всей страны. Правда, система «подсветки» денег уже и так вполне себе работает на базе безналичных расчетов.
Федеральное казначейство, которое и занимается распределением средств федерального бюджета, уже получило свой счет для операций с цифровыми рублями и полномочия давать распоряжения ЦБ перечислять их кому надо.
По плану с 1 января 2026 года все деньги, которые от государства должны получать федеральные бюджетные и автономные учреждения, будут идти к ним именно так. А с 1 января 2027 года вообще все операции со средствами всех бюджетов бюджетной системы России будут проходить только цифровым образом.
Ну, а поскольку контроль за деньгами, которые из федерального казначейства получает, скажем, Социальный фонд России, цифровым рублем вполне обеспечен, логика подсказывает, что можно проследить его и дальше. Как детское пособие пришло к конкретной семье. Ну, а дальше — как конкретная семья потратила эти деньги, тоже велик соблазн поинтересоваться.
Это тот самый «защищенный счет в Центробанке»?
Считается, что цифровой рубль делает платежи более безопасными, поскольку он хранится на счетах в Центробанке и операции проводятся через эту же структуру. Однако это не снимает боязни людей, владеющих цифровым рублем, стать жертвами новых форм обмана.
Однако уже сам ЦБ начал предупреждать граждан о появлении новых схем жуликов, которые то предлагают доверчивым людям инвестировать в цифровой рубль и получать пассивный доход, то предлагают обменять обычные рубли на цифровые «по выгодному курсу», то пугают отменой обычных денег и необходимостью немедленно кому-нибудь отдать все свои сбережения.
Забавно, что долгое время мошенники пользовались в своих манипуляциях с жертвами именно легендой о «безопасном счете в ЦБ» и даже от имени вымышленных сотрудников Банка России давали инструкции по его использованию.
Конечно, никакого отношения к безопасности цифровые рубли не имеют. Возможность за секунду снять их, обналичить и отдать в злые руки никуда не девается. Спасение доверчивых людей от мошенников все еще остается делом рук самих доверчивых людей и их более подозрительных родственников и знакомых.
Пока под вопросом.
«Популярность цифрового рубля для социальных выплат пока под вопросом, поскольку он не дает почти никаких преимуществ для их владельцев по сравнению с безналичным рублем. Пенсионеры могут столкнуться с проблемами при использовании цифрового рубля из-за низкой цифровой грамотности и ограниченного доступа к Интернету и банковским сервисам, что может затруднить освоение новых технологий и создание цифрового кошелька. Многие пожилые люди испытывают сложности с онлайн-банкингом, а в некоторых регионах инфраструктура может быть недостаточно развита. Да, бизнес сейчас не готов к приему цифровых рублей, маркетплейсы пока их не принимают. Поэтому массовый переход пенсионеров на цифровой рубль маловероятен в ближайшее время. Из-за этого для социальных выплат будет сохранен привычный способ получения: наличные, банковские счета, почта», — поделился с «Фонтанкой» своим мнением Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».
Таким образом, цифровой рубль запускается как опция для удобства, безопасности и контроля, особенно на этапе социальных выплат. Однако для успешного распространения среди пенсионеров потребуется обучающая и разъяснительная работа, а также меры защиты от мошенничества и поддержки в работе с цифровыми сервисами.
На наш взгляд, популярность цифрового рубля будет весьма сомнительна и его может ждать незавидная судьба аналогичных цифровых валют, которые ранее уже пробовали запустить другие страны.