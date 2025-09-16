Благоустройство конного клуба на станции Ферма оценили в 263 млн рублей

Площадка расположена на станции Ферма в Пермском округе. Первым на торги обратил внимание портал Properm.ru.
Как указано в техническом задании, подрядчик должен будет демонтировать старую дренажную систему, заменить грунт, благоустроить съезды и дорожки, разделительные полосы, конкурное поле, установить тротуары и ограждения.
Все работы требуется выполнить в течение 278 календарных дней c даты заключения договора. Максимальная цена контракта составляет 263 млн руб. Итоги конкурса подведут 7 октября 2025 года.