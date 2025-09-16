Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Благоустройство конного клуба на станции Ферма оценили в 263 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на право благоустройства конкурного поля, разминочных и беговых дорожек конного клуба федерации конного спорта Пермского края.

Источник: Соцсети

Площадка расположена на станции Ферма в Пермском округе. Первым на торги обратил внимание портал Properm.ru.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен будет демонтировать старую дренажную систему, заменить грунт, благоустроить съезды и дорожки, разделительные полосы, конкурное поле, установить тротуары и ограждения.

Все работы требуется выполнить в течение 278 календарных дней c даты заключения договора. Максимальная цена контракта составляет 263 млн руб. Итоги конкурса подведут 7 октября 2025 года.