На какую выплату от государства могут рассчитывать уволенные казахстанцы

Подробнее о ней сегодня, 16 сентября 2025 года, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:
Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу… В соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение 3 рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).
Также эту услугу в онлайн-режиме можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).
При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.
По состоянию на 1 сентября 2025 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 264,3 тыс. человек, при этом 212,8 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 84 млрд тенге.