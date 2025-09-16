Из Самары и Тольятти в Москву ходят 2-этажные поезда с сидячими вагонами

Сидения в этих двухэтажных вагонах эргономичные, с возможностью адаптации кресел и подставкой под ноги. Также имеются специальные места для пассажиров с ограниченными возможностями. Перекусить можно на откидном столике с подставкой для напитков и еды. Предусмотрен и кулер с питьевой водой.
Двухэтажные вагоны с местами для сидения оборудованы система кондиционирования и отопления, биотуалетами, розетками и usb-портами, мультимедийным порталом «Попутчик», контейнерами для раздельного сбора мусора, энергосберегающими светодиодными светильниками, отдельным отсеком для хранения багажа, камерами видеонаблюдения, сообщили в паблике «Поехали поездом», и отметили крутой вид из окна второго этажа.