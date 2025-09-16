Федеральный застройщик второй раз пытается зайти на Шарташ в Екатеринбурге

Компания «СЗ “Проект — С-30”», подконтрольная федеральному девелоперу «Самолет-Регионы», намерена предложить новый проект застройки участка в районе северной части озера Шарташ в Екатеринбурге. По заказу девелопера уже проведена историко-культурная экспертиза, результаты которой опубликованы на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия.
Как следует из документа, археологические изыскания проводились на участке площадью 16,7 тыс. кв. м в районе улиц Проезжей и Норильской. Здесь находится участок, который относится к подзоне № 48, где запрещено строить объекты выше 55,5 м, отмечает «Уралинформбюро». Проводившая изыскания компания «Арх Этно» по итогам исследования допустила, что на указанном участке возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ. Какого-либо проекта застройки компания «СЗ “Проект — С-30”» не презентовала.
В прошлом году «Самолет» пытался получить одобрение проекта застройки территории, прилегающей к озеру Шарташ. Жилая площадь по плану была заявлена в 635,2 тыс. кв. м. Новый квартал рассчитан на 21,7 тыс. жильцов. Этажность запланирова была на уровне 13−17 этажей.
На общественных обсуждениях против проекта высказалось более 900 горожан. В итоге мэрия заняла сторону жителей города, которые дали отрицательные отзывы в отношении планов федерального девелопера.
Отметим, территория Шарташского лесопарка входит в зону интересов значительного числа застройщиков самого различного уровня. Недавно глава Екатеринбурга Алексей Орлов отклонил проект застройки вблизи берега озера Шарташ, разработанный федеральным застройщиком «Самолет». Прежде городская комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Екатеринбурга отказала компании «Атомстройкомплекс» в переводе участка земли у озера Шарташ из категории Ж-3 (зона малоэтажной застройки) в Ж-5 (зона многоэтажной застройки).