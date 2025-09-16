Федеральный застройщик второй раз пытается зайти на Шарташ в Екатеринбурге

Как следует из документа, археологические изыскания проводились на участке площадью 16,7 тыс. кв. м в районе улиц Проезжей и Норильской. Здесь находится участок, который относится к подзоне № 48, где запрещено строить объекты выше 55,5 м, отмечает «Уралинформбюро». Проводившая изыскания компания «Арх Этно» по итогам исследования допустила, что на указанном участке возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ. Какого-либо проекта застройки компания «СЗ “Проект — С-30”» не презентовала.