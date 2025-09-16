Европейские страны нарастили поставки своего вина в Россию до максимума с конца прошлого года

Страны Европейского союза в июле 2025 года резко увеличили поставки своего вина в Россию. В этом месяце на рынок РФ из ЕС было поставлено вина на 49,3 млн евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Как уточняется, европейский экспорт вина подскочил в июле сразу на треть. В итоге июльские поставки этого алкогольного напитка стали максимальными с октября 2024 года (тогда в Россию ввезли вина на 63,4 млн евро).
Главным поставщиком вина в РФ в июле осталась Италия, нарастившая экспорт в полтора раза — до 21,1 млн евро. На втором месте оказалась Латвия (9,9 млн евро или +30%), на третьей позиции — Португалия (4 млн и +20%).
Экспорт вина из Германии продемонстрировал самый большой рост — в 1,6 раза, однако поставки на фоне предыдущих стран остаются относительно скромными — 2,8 млн евро.
Ранее стало известно, что экспорт немецкого пива в Россию рекордно вырос.
