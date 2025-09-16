Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске кафе закрыли на три месяца за нарушения санитарных норм

В Хабаровске суд на 90 суток приостановил работу одного из кафе города.

Источник: РИА "Новости"

Такое решение было принято после внеплановой проверки Роспотребнадзора, которая выявила серьёзные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Ведомство сообщает: проверка показала, что на предприятии не ведётся должный контроль за безопасностью пищи по стандартам ХАССП. Продукты поступают без маркировки и сопровождающих документов, а технологические процессы приготовления блюд не соблюдаются. Сырое и готовое сырьё хранятся вместе, а готовые блюда готовят в условиях, которые не исключают перекрёстное загрязнение.

Также эксперты обнаружили, что пища хранится прямо на полу в транспортной таре, а отходы, включая кости, лежат вместе с продуктами в холодильнике. Персонал кафе не имел медицинских книжек и необходимых прививок, а условия работы не обеспечивают соблюдение правил гигиены.

Приостановка работы заведения направлена на устранение нарушений и обеспечение безопасности посетителей.