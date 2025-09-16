В Хабаровске кафе закрыли на три месяца за нарушения санитарных норм

Ведомство сообщает: проверка показала, что на предприятии не ведётся должный контроль за безопасностью пищи по стандартам ХАССП. Продукты поступают без маркировки и сопровождающих документов, а технологические процессы приготовления блюд не соблюдаются. Сырое и готовое сырьё хранятся вместе, а готовые блюда готовят в условиях, которые не исключают перекрёстное загрязнение.