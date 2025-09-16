Ричмонд
Шестилетнее банкротство крупного застройщика завершили в Хабаровске

Суд передал дома и землю кооперативу дольщиков.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске завершена процедура банкротства одного из крупных застройщиков. Судебная история длилась больше шести лет и коснулась сотен жителей, вложивших деньги в жилье. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Процедура банкротства застройщика началась летом 2018 года. Суд ввел наблюдение, а позже — конкурсное производство по специальным правилам для строительных компаний.

За годы рассмотрения дела сменилось несколько управляющих. Суд принял более сотни решений по передаче квартир, парковочных мест и включению требований дольщиков в реестр. В процесс были вовлечены краевые надзорные органы, федеральный фонд поддержки дольщиков и прокуратура.

«Права на недостроенный дом и земельный участок переданы созданному дольщиками жилищно-строительному кооперативу», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.

Арбитражный суд поставил точку в деле: конкурсное производство закрыто, юрлицо застройщика ликвидируют.