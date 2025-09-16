Проект строительства новой системы водоснабжения утвердили в Хабаровске

В Хабаровске профинансируют масштабный проект по строительству новой системы водоснабжения и водоотведения. Федеральная комиссия выделила региону 2,7 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию одобрили финансирование крупных инфраструктурных проектов по всей стране. Среди них — строительство системы водоснабжения и водоотведения в Хабаровском крае.
Регион получит казначейский инфраструктурный кредит (КИК) 2,7 миллиарда рублей. Средства направят на строительство магистральных водоводов в Железнодорожном районе Хабаровска, в поселке имени Горького и на территории Мирненского сельского поселения.
Новый объект нужен для обеспечения водой жилой застройки северной части краевой столицы и новых микрорайонов, которые строятся в рамках проекта «Дальневосточный квартал». По данным властей, после завершения работ надежность водоснабжения повысится для 25 тысяч жителей. Срок реализации проекта — 2026−2030 годы.
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал, что проекты, реализуемые с помощью КИК, напрямую влияют на качество жизни людей.
«Перед строительной отраслью стоит важная задача обеспечить доступность жилья по всей стране, увязав это с мастер-планами и стратегией развития. Важно, чтобы все запланированные объекты были построены в срок, так как от этого зависит развитие территорий», — сказал Марат Хуснуллин.
Казначейские инфраструктурные кредиты — это льготный инструмент поддержки регионов, который помогает строить и модернизировать объекты, необходимые для развития городов и сел.