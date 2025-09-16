Новосибирцы смогут продегустировать фрукты и сладости на ярмарках

17 сентября на улице Большевистской, 131 будут представлены дыни сорта «Эфиопка», груши «Лесная красавица» и виноград. Посетители смогут ознакомиться с ассортиментом и попробовать свежие плоды. А 19 сентября на улице Петухова, 69 запланированы дегустации шоколадных и творожных маффинов, а также сливочной помадки в шоколаде. Все дегустации будут проходить с 11:00 до 13:00.