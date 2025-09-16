Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы смогут продегустировать фрукты и сладости на ярмарках

Дегустации пройдут 17 и 19 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В рамках городских социальных продовольственных ярмарок пройдут дегустации фруктов, ягод и сладостей. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

17 сентября на улице Большевистской, 131 будут представлены дыни сорта «Эфиопка», груши «Лесная красавица» и виноград. Посетители смогут ознакомиться с ассортиментом и попробовать свежие плоды. А 19 сентября на улице Петухова, 69 запланированы дегустации шоколадных и творожных маффинов, а также сливочной помадки в шоколаде. Все дегустации будут проходить с 11:00 до 13:00.