Молдова собирается запустить работу фондовой биржи в 2026 году

Меморандум о партнерстве по созданию биржи был подписан в понедельник в Кишиневе в рамках Moldova Business Week. Предполагается, что предприятие начнет работу летом 2026 года и будет организовано в форме акционерного общества. Проект является результатом стратегического сотрудничества между правительством Молдовы, Агентством публичной собственности, Бухарестской фондовой биржей и группой молдавских инвесторов, уточнили в Министерстве экономразвития.
Премьер-министр Дорин Речан заявил, что запуск новой фондовой биржи в Кишиневе откроет конкретные возможности для местных предпринимателей и иностранных инвесторов, особенно из Румынии, для открытия бизнеса в Молдове.
Глава Минэкономразвития вице-премьер Дойна Нистор отметила, что рынок капитала Молдовы «уверенно развивается и нуждается в прозрачности, современных инструментах и доступе к международному опыту для использования имеющегося потенциала роста».
Как сообщили в министерстве, первоначальный уставный капитал новой биржи составит три миллиона евро, которые будут инвестированы двумя равными траншами при участии правительства Молдовы, Бухарестской фондовой биржи, финансовых учреждений и компаний-партнеров.