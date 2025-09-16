Ричмонд
Молдова собирается запустить работу фондовой биржи в 2026 году

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Создание в Молдове фондовой биржи станет стратегическим инструментом расширения доступа компаний к капиталу, привлечения инвестиций и интеграции в европейский рынок. Об этом заявили в правительстве, комментируя подписание документа, открывающего процесс запуска биржи.

Источник: Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Меморандум о партнерстве по созданию биржи был подписан в понедельник в Кишиневе в рамках Moldova Business Week. Предполагается, что предприятие начнет работу летом 2026 года и будет организовано в форме акционерного общества. Проект является результатом стратегического сотрудничества между правительством Молдовы, Агентством публичной собственности, Бухарестской фондовой биржей и группой молдавских инвесторов, уточнили в Министерстве экономразвития.

Премьер-министр Дорин Речан заявил, что запуск новой фондовой биржи в Кишиневе откроет конкретные возможности для местных предпринимателей и иностранных инвесторов, особенно из Румынии, для открытия бизнеса в Молдове.

Глава Минэкономразвития вице-премьер Дойна Нистор отметила, что рынок капитала Молдовы «уверенно развивается и нуждается в прозрачности, современных инструментах и ​​доступе к международному опыту для использования имеющегося потенциала роста».

Как сообщили в министерстве, первоначальный уставный капитал новой биржи составит три миллиона евро, которые будут инвестированы двумя равными траншами при участии правительства Молдовы, Бухарестской фондовой биржи, финансовых учреждений и компаний-партнеров.