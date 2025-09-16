Молдова собирается запустить работу фондовой биржи в 2026 году

Меморандум о партнерстве по созданию биржи был подписан в понедельник в Кишиневе в рамках Moldova Business Week. Предполагается, что предприятие начнет работу летом 2026 года и будет организовано в форме акционерного общества. Проект является результатом стратегического сотрудничества между правительством Молдовы, Агентством публичной собственности, Бухарестской фондовой биржей и группой молдавских инвесторов, уточнили в Министерстве экономразвития.