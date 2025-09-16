Резиденты калининградской ОЭЗ сохранят льготные налоговые ставки

Несмотря на повышение базовой ставки налога на прибыль до 25% с 1 января 2025 года, для участников ОЭЗ сохранятся льготы в размере 0% и 10%.
До начала 2025 года ставка налога на прибыль организаций составляла 20%. Рост до 25% мог бы изменить условия реализации инвестиционных проектов, что вызвало обеспокоенность у резидентов. Авторы инициативы — группа сенаторов — пояснили, что в Налоговом кодексе уже предусмотрены гарантии неизменности условий для инвесторов в территориях опережающего развития, свободном порту Владивосток и других ОЭЗ, однако эти положения не распространяются на Калининградскую область. Новый законопроект должен исправить эту ситуацию.
Согласно действующему порядку, резиденты калининградской ОЭЗ в течение первых шести налоговых периодов после выхода на прибыль могут работать со ставкой 0%. Затем в течение ещё шести периодов ставка устанавливается на уровне 50% от действующей федеральной, то есть в условиях общей ставки 25% она составила бы 12,5%. Инициатива же закрепляет прежние льготы — 0% и 10%.