Резиденты калининградской ОЭЗ сохранят льготные налоговые ставки

До начала 2025 года ставка налога на прибыль организаций составляла 20%. Рост до 25% мог бы изменить условия реализации инвестиционных проектов, что вызвало обеспокоенность у резидентов. Авторы инициативы — группа сенаторов — пояснили, что в Налоговом кодексе уже предусмотрены гарантии неизменности условий для инвесторов в территориях опережающего развития, свободном порту Владивосток и других ОЭЗ, однако эти положения не распространяются на Калининградскую область. Новый законопроект должен исправить эту ситуацию.