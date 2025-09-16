Туризм круглый год: в Узбекистане строят всесезонный горный курорт

В рамках еще одного проекта построили апарт-отели на 5 и 7 этажей, семиэтажную гостиницу и двухэтажный ресторан. Они рассчитаны на прием свыше 54 тыс. туристов ежегодно. Здесь же трудоустроят более 100 человек. Параллельно продолжают строительство шести домов-шале.