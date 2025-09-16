Еврокомиссия отложила представление очередного, 19-го пакета антироссийских санкций, которое ранее планировалось на 17 сентября. Как сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов, обнародование документа переносится на неопределенный срок.
По информации источников, фокус внимания ЕС сместился с введения новых ограничений против РФ на оказание давления на Словакию и Венгрию с целью сокращения их зависимости от российской нефти. В Еврокомиссии не уточнили новые возможные сроки представления санкционного пакета.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее признавала, что принятие новых ограничительных мер против Москвы становится все сложнее. В рамках обсуждаемого пакета рассматриваются вторичные санкции.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя санкционную политику Запада, неоднократно подчеркивал, что ограничительные меры являются обоюдоострым оружием. Россия считает подобные односторонние действия незаконными и противоречащими нормам международного права.
