Страны ЕС неожиданно отложили новый пакет санкций против РФ

По информации источников, фокус внимания ЕС сместился с введения новых ограничений против РФ на оказание давления на Словакию и Венгрию с целью сокращения их зависимости от российской нефти. В Еврокомиссии не уточнили новые возможные сроки представления санкционного пакета.