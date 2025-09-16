Германия увеличила экспорт пива в Россию до максимума с начала года

В июле Германия увеличила экспорт пива в Россию до 1,7 миллионов евро. Это максимальный показатель с начала 2025 года после введения повышенных импортных пошлин на слабоалкогольную продукцию из «недружественных» стран с 0,1 до 1 евро за литр. Об этом следует из данных Евростата.
В июне объем немецких поставок составлял 1,5 миллионов евро. Рост зафиксирован и у других европейских экспортеров: Чехия, являющаяся лидером по этому направлению, увеличила продажи на 11% — до 2 миллионов евро, а Латвия нарастила экспорт на 60% — до 1,45 миллионов евро. В целом страны ЕС в июле поставили в Россию пива на 7,4 миллиона евро.
KP.RU также сообщал, что за первые семь месяцев 2025 года Россия существенно сократила закупки грузинского вина, сведя их к минимальному уровню и вернув показатели к значениям 2022 года. С января по июль объем импорта составил всего 89,6 миллионов долларов, тогда как за тот же период прошлого года он достигал 121,5 миллионов долларов.