Германия увеличила экспорт пива в Россию до максимума с начала года

KP.RU также сообщал, что за первые семь месяцев 2025 года Россия существенно сократила закупки грузинского вина, сведя их к минимальному уровню и вернув показатели к значениям 2022 года. С января по июль объем импорта составил всего 89,6 миллионов долларов, тогда как за тот же период прошлого года он достигал 121,5 миллионов долларов.