В октябре на Атырауском НПЗ пройдет плановый ремонт

АСТАНА, 16 сен -Sputnik. «КазМунайГаз» сообщил о том, что с 1 по 25 октября на Атырауском НПЗ пройдут планово-предупредительные работы.

Источник: Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

Готовность нефтеперерабатывающего завода к работам проверил накануне председатель правления КМГ Асхат Хасенов. В компании сообщили, что запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы для оборудований. А именно:

  • 1174 единиц сосудов и аппаратов;
  • 46 печей;
  • 1458 единиц технологических трубопроводов.

Кроме того, на различных установках будет произведена замена более 316 тонн катализатора.

Ключевой и наиболее сложной операцией станет замена конусных днищ реакторов установки замедленного коксования, для которой на заводе монтируется два уникальных крана грузоподъемностью 750 тонн каждый. В ходе ППР на реакторах также будет установлена инновационная система предиктивной диагностики для повышения надежности оборудования в будущем.

сообщили в компании

Для выполнения планово-предупредительных работ на НПЗ привлекут 1 880 специалистов и 62 единицы спецтехники.

С целью поддержания стабильности на внутреннем рынке ГСМ и обеспечения отгрузки нефтепродуктов в период ППР, заводом принимаются все необходимые меры по формированию достаточных запасов товарной продукции.

отметили в КМГ

За восемь месяцев 2025 года объем выпуска светлых нефтепродуктов на НПЗ достиг рекордного показателя и составил 77,5%, глубина переработки — 88,6%. Также перевыполнили планы по выпуску дизельного топлива (+15%) и авиатоплива (+13%).

Это позволило предприятию перечислить в бюджет 129 миллиардов тенге (238,4 миллиона долларов), что на 24 миллиарда (44,4 миллиона долларов) превышает плановый показатель.