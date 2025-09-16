В октябре на Атырауском НПЗ пройдет плановый ремонт

Готовность нефтеперерабатывающего завода к работам проверил накануне председатель правления КМГ Асхат Хасенов. В компании сообщили, что запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы для оборудований. А именно:
- 1174 единиц сосудов и аппаратов;
- 46 печей;
- 1458 единиц технологических трубопроводов.
Кроме того, на различных установках будет произведена замена более 316 тонн катализатора.
Ключевой и наиболее сложной операцией станет замена конусных днищ реакторов установки замедленного коксования, для которой на заводе монтируется два уникальных крана грузоподъемностью 750 тонн каждый. В ходе ППР на реакторах также будет установлена инновационная система предиктивной диагностики для повышения надежности оборудования в будущем.
Для выполнения планово-предупредительных работ на НПЗ привлекут 1 880 специалистов и 62 единицы спецтехники.
С целью поддержания стабильности на внутреннем рынке ГСМ и обеспечения отгрузки нефтепродуктов в период ППР, заводом принимаются все необходимые меры по формированию достаточных запасов товарной продукции.
За восемь месяцев 2025 года объем выпуска светлых нефтепродуктов на НПЗ достиг рекордного показателя и составил 77,5%, глубина переработки — 88,6%. Также перевыполнили планы по выпуску дизельного топлива (+15%) и авиатоплива (+13%).
Это позволило предприятию перечислить в бюджет 129 миллиардов тенге (238,4 миллиона долларов), что на 24 миллиарда (44,4 миллиона долларов) превышает плановый показатель.