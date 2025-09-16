В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил об открытии в Устюртском регионе в Каракалпакстане крупного газового месторождения.
«В этом году впервые в истории промышленности на Устюрте пробурили скважину на глубине 6500 м, — передает слова президента его пресс-служба. — И обнаружили очень крупное газовое месторождение».
Вместе с тем Мирзиёев не раскрыл предполагаемые запасы обнаруженного газа на северо-западе страны и не назвал компании, которые ведут буровые работы.
Президент отметил: Узбекистан располагает большими запасами таких минералов, как вольфрам, молибден, титан и др. 10−15% мировых запасов таких ресурсов, по оценкам, сосредоточены в регионе Центральной Азии, включая Узбекистан, привел Мирзиёев данные экспертов. А «чтобы превратить огромные ресурсы в продукцию с высокой добавленной стоимостью», нужны в первую очередь «наука, знания и инновации», подчеркнул он.