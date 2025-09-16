В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение

Президент отметил: Узбекистан располагает большими запасами таких минералов, как вольфрам, молибден, титан и др. 10−15% мировых запасов таких ресурсов, по оценкам, сосредоточены в регионе Центральной Азии, включая Узбекистан, привел Мирзиёев данные экспертов. А «чтобы превратить огромные ресурсы в продукцию с высокой добавленной стоимостью», нужны в первую очередь «наука, знания и инновации», подчеркнул он.