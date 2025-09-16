NYT: Китай готовился к торговой войне с США последние несколько лет

В публикации отмечается, что более 10 лет Китай инвестировал в строительство инфраструктуры в развивающихся странах, что помогло ему наладить экономические связи и получить влияние на регионы, играющие все более важную роль в его стремлении переориентировать торговлю с США на остальной мир.