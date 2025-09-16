NYT: Китай готовился к торговой войне с США последние несколько лет

Китай последние несколько лет готовился к торговой войне с США, вкладывая средства в инфраструктуру развивающихся стран, пишет американская газета The New York Times (NYT).
В публикации отмечается, что более 10 лет Китай инвестировал в строительство инфраструктуры в развивающихся странах, что помогло ему наладить экономические связи и получить влияние на регионы, играющие все более важную роль в его стремлении переориентировать торговлю с США на остальной мир.
Авторы материала подчеркивают, что после введения американским президентом Дональдом Трампом пошлин экспорт Китая в США сократился примерно на 15%, однако общий объем китайского экспорта не снизился, так как был перенаправлен на другие рынки. Кроме того, вырос профицит торгового баланса Китая.
Подчеркивается, что Китай, несмотря на пошлины США, может поддерживать рост своей экономики. Кроме того, Пекин, бойкотируя покупку соевых бобов из США, серьезно ударил по американским фермерам.
Ранее Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины до 100% на товары из Китая.