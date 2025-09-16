Ричмонд
Что изменилось для казахстанцев с 15 сентября в Налоговом кодексе

С 15 сентября вступили в силу изменения в действующий Налоговый кодекс Казахстана. Поправки коснулись интернет-платформ, банков, а также ЖКХ и налогового контроля. О них рассказали в Департаменте госдоходов по Костанайской области.

Источник: unsplash.com

Для интернет-платформ

Операторы интернет-платформ официально признаны налоговыми агентами.

Уточнены их обязанности: если расчеты за услуги или работы не проходят через интернет-платформу, ее оператор обязан передавать в налоговые органы сведения о зарегистрированных пользователях, которые оказывают услуги или выполняют работы через платформу. Порядок и сроки предоставления информации устанавливает уполномоченный орган.

Для банков

Банки теперь должны по запросу налогового органа раскрывать сведения о физлицах, которых обязали подавать декларацию об активах и обязательствах, доходах и имуществе. В отчетность включаются:

  • наличие и номера банковских счетов, остатки средств;
  • движение денег на счетах при приобретении имущества стоимостью выше 20 тыс. МРП в течение календарного года.

Налоговый контроль

Разрешено использование биометрической идентификации в информационных системах при администрировании налогов.

Усилены правила контроля за подакцизными товарами: при продаже маркированной продукции учет через контрольно-кассовые машины должен осуществляться только путем считывания средств идентификации на товарах.

Для жилищных объединений

Кооперативы собственников квартир (нежилых помещений) официально отнесены к некоммерческим организациям.

Введен регистрационный сбор и установлены ставки за госрегистрацию и перерегистрацию объединений собственников имущества многоквартирных домов, а также кооперативов собственников квартир.